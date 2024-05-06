شاهد.. مسيرة شعبية لآلاف الاتراك لفك الحصار عن غزة

العالم - مراسلون

اعلام فلسطين ، وهتافات داعمة للمقاومة، هو مشهد لا يتوقف في تركيا ، تظاهرات شعبية مساندة لغزة ورافضة لاستمرار القتل فيها، هنا من مسجد الفاتح بالمدينة انطلق آلاف المتظاهرين في مسيرة شعبية غاضبة وسط دعوات لفك الحصار عن غزة وانقاذ اهلها.

وقال متظاهر تركي ؛نحن هنا نتجمع في مسجد الفاتح لننطلق في تظاهرة دعماً لغزة وفلسطين ، ورفضا للحصار المفروض على غزة وحرب الابادة فيها، نحن يجب ان نتحرك من اجل اخواننا هناك ونوقف مسلسل القتل المتواصل".

التظاهرة جابت شوارع المدينة ورفع المشاركون فيها مشاعل واعلام ولافتات تدعو لوقف الابادة والقتل المستمر منذ سبعة اشهر منددين بعجز العالم عن محاسبة الاحتلال على جراىمه

فيما قال متظاهر تركي اخر "نحن نشارك اليوم في هذه المسيرة نحمل مشاعلنا من أجل غزة واعلان وقوفنا مع اهلها ، نحن نريد من الجميع ان يتحرك ليحاسب هذا الاحتلال ولنحقق العدالة ، ونحاسب هؤلاء المجرمين هلى جرائمهم".

وقال متظاهر مصري" نحن هنا في مسيرة المشاعل من اجل نصرة غزة ومن اجل ايقاف التجارة مع "اسرائيل" ويجب على جميع الدول ايقاف التجارة مع "اسرائيل" من اجل نصرة غزة ومن اجل شعب غزة وفلسطين".

واكد المتظاهرون على ضرورة حشد الجهود الشعبية من اجل ضمان استمرار تصاعد حالة التضامن مع غزة واعلاء صوتها في ظل حالة حصار مطبق وقتل متواصل.

مع استمرار جرائم الاحتلال غي غزة تواصل الشعوب العربية والاسلامية تظاهراتها من اجل غزة وهي مسيرات وتظاهرات تساند القطاع من ناحية ،ومن ناحية اخرى وحالة ضغط على المستويات الرسمية من اجل تحرك اكثر جدية للتحرك وانقاذ غزة.