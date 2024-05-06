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مراسل العالم:الاحتلال يلقى منشورات على اهالي رفح.. ماذا جاء فيها؟

الإثنين ٠٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان منذ ساعات الصباح قامت طائرات الاحتلال الاسرائيلي بالقاء المنشورات على مناطق شرق وجنوب رفح تامر فيها المواطنيين والنازحين بالاخلاء والتوجه الى مناطق في خان يونس.

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان الاحتلال الاسرائيلي زعم انها مناطق آمنه وهي منطقة خدمات انسانية، موضحا ان هناك حالة معاناة كبيرة يعيشها الاهالي حيث بدأ عدد كبير بالاخلاء والذهاب الى مناطق في خان يونس والمحافظة الوسطى غرب قطاع غزة، خاصة في ظل الاحوال الجوية والامطار الغزيرة التي اغرقت خيام النازحين.

وتابع ان الطائرات الحربية الاسرائيلية واصلت منذ ساعات الليل وحتى الساعات الاولى من الصباح قصفها لمحافظة رفح واستهدفت عدد من المنازل ما اسفر عن ارتقاء 26 شهيدا وعشرات الاصابات. وهو ما اتى بعد عملية الاستهداف المباشر من قبل المقاومة الفلسطينية لموقع كرم ابو سالم العسكري بعدد الصواريخ يوم امس.

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