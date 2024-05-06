انضمام طلاب ثانويات فرنسية إلى الحركة الطلابية ضد الحرب على غزة

العالم-اوروبا

فعلى وقع الحراك الطلابي الذي انطلق من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، دعا اتحاد المدارس الثانوية الفرنسية (USL) إلى الإضراب وحصار المؤسسات التعليمية.

والرسالة هي نفسها: “المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية من قِبَل فرنسا”.

وفي مقابلة مع تلفزيون “بي إف إم تي في”، قال الفتى مانس نادل، نائب رئيس اتحاد المدارس الثانوية، إنه “سيتم إغلاق عدد كبير من المدارس الثانوية اعتبارا من اليوم الإثنين”.

وغرد الفتى على حسابه في منصة إكس قائلا: “نسمع كل الجدل حول التعبئة الطلابية، لكن من يستطيع أن يتحدث عن مئات القتلى الذين عثر عليهم في المقابر الجماعية بمستشفى ناصر؟ شاركوا، لا تتوقفوا عن الحديث عن غزة”.

وكانت الشرطة الفرنسية أجلت الأسبوع الطلاب المؤيدين للفلسطينيين الذين اعتصموا داخل معهد العلوم السياسية في باريس.