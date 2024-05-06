مراسل العالم: الاعلام العبري يكشف تنفيذ اولى خطوات هجوم رفح

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان اذاعة الجيش الاسرائيلي قالت ان المسؤولين الاسرائيليين ابلغوا مصر بعملية اجلاء النازحين في الصباح الباكر، متابعا ان مسؤول اسرائيلي زعم ان عملية كرم ابو سالم التي اسفرت عن مقتل 3 جنود بجيش الاحتلال وتأخر رد حماس على الاقتراح لم يترك اي خيار سوى بالتحرك، وان العملية ستقتصر على شرق رفح وفق مصادر بجيش الاحتلال الاسرائيلي.

واشار الى ان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رد على تصريحات مسؤول اسرائيلي لنيويورك تايمز بان نتياهو هو الذي احبط الصفقة، بان هذه التصريحات كذب وتضليل للجماهير المستوطنين.

وحول صفقة الهدنة في قطاع غزة، بين مراسلنا ان حتى هذه اللحظة الحديث يدور على عملية ضغط تتم على حركة حماس في الدوحة ومن المفترض ان يسعى مدير الاستخبارات الامريكي وليم بيرنز الى اقناع نتيناهو بقبول الصفقة.

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