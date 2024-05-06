أبو مرزوق: سننتصر قريبا ونهدي النصر للسيسي والزعماء العرب

العالم- فلسطين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الأحد: "سننتصر ونهدي النصر لرئيس المصري وكل الزعماء العرب قريبا والله، خاصة أن الإسرائيليين يقولون داخل تل أبيب إن حماس انتصرت".

ونوه أن" الوحيد الذي لم ينكسر بعد هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأنه متمرس بالصهيونية الدينية، ويحتمي بوزرائه المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش".

واستطرد: "هؤلاء لا يرون سوى أنفسهم، ولا ينظرون لنا أو للعرب كبشر، هم لا ينظرون إلينا إلا كحيوانات يجب أن يستخدموها، ويقتلون كل الناس لأنهم خلقوا ليكونوا عبيدًا لهم".

وصرح بأن الحركة تجتمع اليوم الاثنين، للتشاور حول كل ما جرى مع الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين، ثم تقيم الأمر وتبحث موقف الجانب الإسرائيلي.

واختتم تصريحاته مؤكدًا: "نحن منفتحون على التفاوض ولم نغلق الأبواب ولم نخذل أشقاءنا الذين يعملون من أجل فلسطين والشعب الفلسطيني".