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مراسل العالم.. الاحتلال يبدأ بترحيل سكان رفح

الإثنين ٠٦ مايو ٢٠٢٤ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

تعيش مدينة رفح، أزمة انسانية كبيرة بعدما طلب الاحتلال الاسرائيلي من سكانها اخلاء المدينة بغية تنفيذ عمليات عسكرية فيها.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان جيش الاحتلال الاسرائيلي طلب من سكان المناطق الشرقية من مدينة رفح اخلاء مساكنهم في حي السلام وحي الجنينة وايضاً منطقة البلوكات القريبة من المناطق الشرقية.

واعلن جيش الاحتلال بدء عملياته العسكرية شرق مدينة رفح وطلب من السكان، مغادرة مساكنهم نحو منطقة المواصي في خانيونس وصولاً الی مدينة ديرالبلح.

عملية النزوح بدأت فعلاً لعدد كبير من الاهالي وبدأوا يصلوا تباعاً علی طريق خط البحر الی منطقة ديرالبلح ومنطقة المواصي منذ الساعات الاولی لصباح هذا اليوم.

وقبل البدء بالعملية العسكرية قام جيش الاحتلال بقصف مكثف للمناطق الشرقية لمدينة رفح منذ فجر هذا اليوم استهدف فيها أكثر من 10 منازل في حي السلام ومنطقة الجنينة والمناطق القريبة من محور فيلادلفيا ما أدی الی استشهاد 26 مواطناً فلسطينياً.

وقال مراسل العالم ان الاحتلال الاسرائيلي اتبع تكتيك القصف والتخويف والارهاب لدفعهم الی النزوح ثم قام بإلقاء المنشورات والتواصل مع الفلسطينيين عبر الهواتف وبإرسال الرسائل النصية لدفع الفلسطينيين بالنزوح من مساكنهم.

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