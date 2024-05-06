شاهد/السفير السعودي يشارك في مراسم افتتاح المؤتمر النووي الإيراني

العالم- ايران

وأقيمت مراسم افتتاح المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية، في مدينة أصفهان، بحضور محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية، وعلي أكبر صالحي الرئيس السابق للمنظمة وبعض المسؤولين والسفير السعودي لدى طهران محمد العنزي وعلماء في هذا القطاع.





وحضر المراسم بعض السفراء والمندوبين والعلماء والطلاب من بعض الدول.

وانطلقت الاجتماعات واللجان المتخصصة للمؤتمر النووي الوطني الثلاثين والمؤتمر الدولي الأول للعلوم والتقنيات النووية، اليوم.

وكان رئيس الرابطة النووية الإيرانية "جواد كريمي ثابت" قد أعلن ان حضور "رافائيل غروسي" المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في المؤتمر بانه يدل على دعم الوكالة الدولية للمجموعات العلمية في ايران.

وأضاف كريمي ثابت، امس الأحد في تصريح للصحفيين من أصفهان، بأن فكرة عقد مؤتمر دولي للعلوم والتكنولوجيا النووية طرحتها الجمعية النووية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال اجتماع قبل عامين؛ مبينا أن "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعد انذلك بالتعاون في عقده".