البحرية الأوروبية: لم نعد قادرين على البقاء في البحر الأحمر

العالم- اوروبا

واكد قائد العملية البحرية الأوروبية في البحر الأحمر أن عددًا قليلًا جدًا من الدول ترسل سفنًا حربية إلى المنطقة، وانه لم يعد قادرًا على إنجاز مهمته

وحذر بشكل عاجل في اجتماع سري في بروكسل الأسبوع الماضي، من أنه بعد انسحاب الفرقاطة الألمانية "هيسن" لن يكون لديه سوى ثلاث سفن حربية تحت تصرفه للأشهر المقبلة.

وبحسب مجلة "دير شبيغل" فأن قائد العملية البحرية الأوروبية في البحر الأحمر يقول أنه يحتاج لمهمته على الأقل عشر سفن حربية، والدعم الجوي من طائرة بدون طيار أو طائرة دورية بحرية ضروري

واضافت المجلة من غير المرجح أن يتلقى قائد العملية البحرية الأوروبية في البحر الأحمر سفنًا إضافية، على الرغم من النداء العاجل الذي وجهه.

المجلة تقول انه وفقًا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، لقد فشلت مهمة "أسبيدس" والعملية الموازية التي تقودها الولايات المتحدة، في البحر الأحمر.

واكد قائد العملية البحرية الأوروبية في البحر الأحمر ان الخطر الناجم عن الهجمات من اليمن أصبح أكثر حدة من أي وقت مضى

وأضاف قائد العملية البحرية الأوروبية في البحر الأحمر الأميرال فاسيليوس لقد نجح اليمنيون في التغلب على الدفاع الجوي لسفن الاتحاد الأوروبي بسرب من الطائرات المسيّرة، وألحقوا أضرارًا بسفينة تجارية كانت تحت حماية سفن المهم