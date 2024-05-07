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عقد اجتماعات الدورة الـ6 للجنة الإيرانية العراقية المشتركة

الثلاثاء ٠٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

بهدف دعم الاستثمار وتوسيع العلاقات الاقتصادية الخارجية والمشاريع المشتركة انعقدت اجتماعات الدورة الـ6 للجنة المشترکة للتعاون الاقتصادی بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة و الجمهوریة العراقیة في طهران برئاسة وزیر الاقتصاد والمالیة الایرانی 'احسان خاندوزی' و وزير التجارة العراقی اثير داود الغريري.

العالم _ مراسلون

تم التفاهم على توقيع 10 مذكرات مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

مباحاثات اللجان التخصصية شملت اللجنة التجارية والصناعية والزراعية ولجنة التقييس والسيطرة النوعية، ولجنة الطاقة، واللجنة المالية والمصرفية ولجنة الاستثمار والتأمين، ولجنة الشحن والنقل والجمارك ولجان الخدمات البلدية والقنصلية والثقافية والسياحية الى جانب لجان الرعاية الصحية والرياضة والشباب.

دعم الاستثمار وتعزيز العلاقات الخارجية والمشاريع الاقتصادية للجنة المشترکة الایرانیة العراقیة هي فی مقدمة اولویات هذا الاجتماع المشترك و رؤيته واهدافه الاستراتيجية و التنموية.

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