عقد اجتماعات الدورة الـ6 للجنة الإيرانية العراقية المشتركة

العالم _ مراسلون

تم التفاهم على توقيع 10 مذكرات مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

مباحاثات اللجان التخصصية شملت اللجنة التجارية والصناعية والزراعية ولجنة التقييس والسيطرة النوعية، ولجنة الطاقة، واللجنة المالية والمصرفية ولجنة الاستثمار والتأمين، ولجنة الشحن والنقل والجمارك ولجان الخدمات البلدية والقنصلية والثقافية والسياحية الى جانب لجان الرعاية الصحية والرياضة والشباب.

دعم الاستثمار وتعزيز العلاقات الخارجية والمشاريع الاقتصادية للجنة المشترکة الایرانیة العراقیة هي فی مقدمة اولویات هذا الاجتماع المشترك و رؤيته واهدافه الاستراتيجية و التنموية.