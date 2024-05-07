الاحتلال يواصل غاراته وقصفه العنيف لغزة ويبدأ اجتياحا بريا لرفح

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف فجر اليوم الثلاثاء، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مع تكثيف العدوان على رفح والبدء باجتياحها بريًّا مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

العدوان على رفح

وأعلنت هيئة المعابر توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بالكامل إلى قطاع غزة.

جاء ذلك بعدما اقتحمت دبابات الاحتلال معبر رفح صباح اليوم، ورفعت علم كيان الاحتلال داخله.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال أنه سيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

.

ث

وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية استهدفت منطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب 18 ونقلوا إلى مستشفى الكويت جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة الدربي غرب رفح، والشهداء هم: إبراهيم خليل احمد الشاعر ، وريم محمد أحمد الشاعر، وأمير محمد سليمان الدربي، و⁠سيدة مجهولة الهوية.

.

ص

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة العفيفي في تل السلطان غرب مدينة رفح، في وقت تواصلت فيه الغارات والقصف المدفعي شرق المدينة.

واستشهد مواطنان أحدهما لاعب نادي خدمات رفح الرياضي، محمود أسامة الجزار جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة عبد العال وسط مدينة رفح.

.

ع

واستشهد مواطنان أحدهما لاعب نادي خدمات رفح الرياضي، محمود أسامة الجزار جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة عبد العال وسط مدينة رفح.