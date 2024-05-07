مشاهد من اقتحام الاحتلال للجانب الفلسطيني من معبر رفح

العالم- فلسطین

وبدأت قوات الاحتلال عملية الاجتياح البري لشرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع عشرات الغارات الجوية.

واعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسميًا سيطرة الجيش على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

واطلقت الدبابات عدة قذائف قبل اقتحام المعبر الذي يعد الوحيد الذي كان بعيدا عن سيطرة كيان الاحتلال.

| وسائل إعلام الاحتلال تنشر مشاهد من اقتحام الجانب الفلسطيني من معبر رفح وتنفيذ عمليات تدمير وإطلاق نار فيهواقتحمت الدبابات الاسرائيلية معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية لأول مرة منذ انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة عام 2005.

اقتحام رفحبعض البيانات الجغرافية عن مدينة رفح جنوب قطاع غزة:

1. المسافة من الحدود مع فلسطين المحتلة إلى الشاطئ في رفح بخط مستقيم هي 12 كم.

2. المسافة من الحدود الإسرائيلية إلى معبر رفح حوالي 3 كم.

3. المسافة من حدود فلسطين المحتلة إلى خط أحياء رفح الشرقية هي أيضاً حوالي ثلاثة كيلومترات، وبينهما منطقة غير حضرية ولا يوجد بها مباني سكنية تقريباً - ويوجد أيضاً مطار غزة المدمر.

ويعتبر حيي السلام والجنينة في شرق رفح (خط 3 كم) أول المناطق الحضرية التي ستواجهها قوات المناورة التابعة للجيش الإسرائيلي في شرق رفح.