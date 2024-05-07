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مراسل العالم:

الاحتلال يعيش في صدمة بعد عملية المقاومة بالمطلة

الثلاثاء ٠٧ مايو ٢٠٢٤ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

استهدفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي بالقذائف المدفعية بلدات عيتا الشعب واللبونة وطير حرفا في جنوب لبنان منذ صباح اليوم.

العالم - مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان بعض الغارات الليلية ايضا استهدفت جبال الرحان واقليم التفاح للمرة الثانية منذ يوم امس لكن مازال الاحتلال الاسرائيلي حتى الساعة يعيش على وقع صدمة عملية المسيرات الانقضاضية في المطلة.

وتابع مراسل العالم ان هذه العملية اتت في سياق الرد التي تقوم به المقاومة على الاعتداءات الاسرائيلية على المناطق اللبنانية وايضا اسنادا للشعب والمقاومة في فلسطين المحتلة.

هذا واعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان امس الاثنين عن تنفيذها هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعًا لجنود الإحتلال جنوبي ‏المطلة وأصابت نقاط استقرارهم وتم تدمير آلياتهم وإعطابها وأوقعتهم بين قتيل وجريح.‏

وأكدت وسائل إعلام الاحتلال مقتل جنديين وإصابة 2 آخرين أحدهما حالته حرجة جراء سقوط مسيّرة انقضاضية من لبنان على "المطلة"، معتبرة الحادث الخطر في شمال فلسطين المحتلة "هو الأقسى منذ بدء الحرب في الشمال".

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