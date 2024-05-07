التهديدات الصهيونية بالهجوم على رفح وانعكاسها على الخلافات داخل الحكومة

العالم – العين الإسرائيلية

وناقش البرنامج موضوع قبول حماس مقترح الهدنة وصفقة تبادل الاسرى التي وضعت الكيان الاسرائيلي أمام معضلة ومشكلة كبيرة.

وحول موافقة حماس والمقاومة على مقترح الهدنة وصفقة التبادل قد وضعت كيان الاحتلال الاسرائيلي امام معضلة ومشكلة حقيقية -كما يقول الاعلام العبري- أكد فتحي كليب المتابع للشأن الاسرائيلي بأن موافقة حماس على الصفقة قد جاء بمثابة الصدمة ليس فقط بالنسبة لرئيس وزراء العدو او لمجلس الحرب بل للأوساط الاعلامية، لان الجميع وضعوا مجتمعهم بصورة وكأن المقاومة هي التي تعرقل، وان نتنياهو قد قدّم كل ما قدّمه خاصة بعد تسريبات كثيرة للبيانات التي جاءت وعرف مصدرها باعتبار أن بنيامين نتنياهو كان شخصيا هو من سرّب هذا الامر.

ولفت كليب أنه يتبين اليوم بأن المقاومة الفلسطينية لا تخوض معاركها فقط في الميدان، وانما في المواجهة وانما على المستوى السياسي وعلى المستوى التفاوضي، عرفت حركة حماس وفصائل المقاومة بان يختاروا التوقيت المناسب عندما بدأ الاحتلال يتهيأ ويضع العالم في صورة أن حماس هي من تعرقل الصفقة، ما يتطلب الدخول الى رفح.

واضاف كليب أنه اليوم قد اصبحت الكرة في الملعب الاسرائيلي لكن الاسرائيليين حتى هذه اللحظة لا يعرفون ما الذي يمكن أن يفعلوه.

وتطرق البرنامج الى المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس سيكون محورا تفاوض من جانبي وفدين اسرائيليين سيسافر الى القاهرة -بحسب الاعلام العبري- رغم رفض "بن غفير" ومطالبته باقتحام رفح الآن.

وألقى البرنامج الضوء على الدخول الاسرائيلي إلى رفح الذي لن يغيّر شيئا ولن يحقق أهداف نتنياهو بتصفية المقاومة الى اطلاق الاسرى بالقوة، بل بل سيحدث مزيداً من الهزائم، كما عاد المقاومون الى خان يونس وشمال القطاع سيعودون الى رفح حتى لو دخلها جيش الاحتلال، وهذا الكلام لأحد الاعلاميين الصهاينة.

ضيف البرنامج:

- فتحي كليب المتابع للشأن الاسرائيلي من بيروت

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