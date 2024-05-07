فيديو خاص: قيادي في انصارالله يضع شرطا لوقف العمليات في البحر الاحمر!!

العالم - خاص بالعالم

قال القيادي في حركة انصار الله اليمنية ضيف الله الشامي لقناة العالم الاخباربة: الموقف هو ما نحن ننتظره منذ عشرات السنين وهو الوقوف الى جانب اخواننا الفلسطينيين، فكانت عملية طوفان الاقصى والجرائم التي ارتكبوها (الصهاينة) هناك هي البوابة لنا للعبور الى هذا المنفذ الكبير وهذا الهدف الذي نسعى الى تحقيقه.

واضاف الشامي: إنْ توقف العدوان حاليا على غزة ورُفع الحصار عنها ربما ستخف حدة العمليات، لكن المبدأ كمبدأ اساسي وكثقافة وكاستعداد وكتهيؤ وكمواجهة هي ستكون مستمرة بإذن الله تعالى ولن تتوقف.

وتابع: لأنه مبدأنا الاساسي وايماننا الأساسي أن القضية الفلسطينية وتحرير القدس وتحرير الاقصى وكل المقدسات الاسلامية هدف استراتيجي لدينا، لا يمكن ان نتراجع عنه.

واوضح القيادي في حركة انصار الله ( الحوثيين ) اليمنية ضيف الله الشامي: حتى لو تنازل الفلسطينيون انفسهم عن قضيتهم لن نتنازل نحن كيمنييين وكشعب يمني، نمتلك قيما ومبادئ واخلاقا وثوابت وايمانا وعقيدة راسخة تربينا عليها.

واكد الشامي: نحن نجد ان الجهاد ضد اليهود والنصارى، ضد الكيان الصهيوني هو واجب ديني، كما نرى الصلاة واجبا دينيا وكما نرى الصوم واجبا دينيا، نرى ان الجهاد والمواجهة لهم واجب ديني واخلاقي، ولذلك لا يمكن ان نتازل عن ركن من اركان عقيدة نحن نعتقدها، حسب قوله.

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