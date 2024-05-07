الجيش الإيراني يعلن إيفاد بعثة للأبحاث العلمية إلى القطب الجنوبي

العالم - إيران

و في تصريح له اليوم الثلاثاء قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني: إن الجيش بجميع نقاطه ومراكزه الاستراتيجية والفعالة، يركز على الردع الأقصى، ويستعد للحضور والمشاركة في كافة المناورات المشتركة في المحيطين الهادئ والأطلسي.

وأضاف: في هذا الصدد من المقرر أن تقوم القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بإرسال مجموعة علمية بحثية إلى القطب الجنوبي بعد الاستعداد 100 بالمئة لإجراء المزيد من البحث العلمي.

وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع التهديدات الأجنبية، أشار الادميرال إيراني: من الطبيعي أن يكون رد جميع قوات الجيش الأربع هو عدم قبول أي تهديدات ضد وحدة الأراضي والمصالح الوطنية والمراكز الاستراتيجية للبلاد؛ ولهذا فإن بحرية الجيش، باعتبارها اليد الطولى للنظام الإسلامي، تحمي وتدعم مصالح البلاد في أعماق البحار والشواطئ البعيدة، بكل ما أوتت من قوة.