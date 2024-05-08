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اجتماع القاهرة ما بعد موافقة حماس علی مقترح الوسطاء

الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

ماذا سيصدر عن اجتماع القاهرة بحضور وفود الوساطة والموفد الاسرائيلي بعد موافقة حماس علی مقترح وقف النار ونتنياهو يقول مقترح حماس بعيد عن مطالبنا ودخولنا الی رفح خطوة مهمة.

العالم - مع الحدث

هل باتت الكرة في ملعب الاحتلال وعليه ان يقرر ما اذا سيدخل الاتفاق ام لا مع تداعيات رفضه؟

كيف يفهم كلام مسؤول اميركي بأن نتنياهو لايتعامل بحسن نية و ان رد حماس كان جدياً وأبوعبيدة يعلن عن قصف اسيرة نتيجة قصف الاحتلال لمكان تواجدها قبل شهر.

هل سقطت استراتيجية الاحتلال بسحب الورقة التفاوضية من المقاومة لمواصلة عدوانه في رفح كما الان مع تحذيرات القاهرة لاحتلاله المعبر من الجانب الفلسطيني؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي الفلسطيني معين مناع، والخبير بالشؤون الاسرائيلية سليمان بشارات.

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