اجتماع القاهرة ما بعد موافقة حماس علی مقترح الوسطاء

العالم - مع الحدث

هل باتت الكرة في ملعب الاحتلال وعليه ان يقرر ما اذا سيدخل الاتفاق ام لا مع تداعيات رفضه؟

كيف يفهم كلام مسؤول اميركي بأن نتنياهو لايتعامل بحسن نية و ان رد حماس كان جدياً وأبوعبيدة يعلن عن قصف اسيرة نتيجة قصف الاحتلال لمكان تواجدها قبل شهر.

هل سقطت استراتيجية الاحتلال بسحب الورقة التفاوضية من المقاومة لمواصلة عدوانه في رفح كما الان مع تحذيرات القاهرة لاحتلاله المعبر من الجانب الفلسطيني؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي الفلسطيني معين مناع، والخبير بالشؤون الاسرائيلية سليمان بشارات.