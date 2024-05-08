السوداني يستقبل وكيلة وزير الخارجية الأمريكي

العالم-العراق

وقال السوداني خلال اللقاء ان ما يحدث بغزة غير مسبوق وانتهاك لحقوق الإنسان ويرقى لأن يكون إبادة جماعية، يجب بذل المزيد من الجهود لإيقاف الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأكد السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي حرص العراق على تعزيز نظامه الديمقراطي، وتمسكه بما تحقق على هذا المسار، استناداً إلى دستوره الذي ينصّ على التعددية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعد تغيير النظام، وإنصاف المكونات التي تعرضت إلى القمع والهجمات الإرهابية.



وشدد رئيس مجلس الوزراء العراقي على أن ما يحدث في غزة غير مسبوق، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ويرقى لأن يكون إبادة جماعية، مشيراً إلى أن أغلب الضحايا هم من النساء والأطفال وفقاً لتقارير المنظمات الدولية، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإيقاف هذه الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.