الاحتلال يشن هجمات برية وجوية وبحرية على غزة

العالم _ خاص بالعالم

الغارات الاسرائيلية طالت مبنىً سكنيا في حي الزيتون شرقي مدينة غزة ما أدى الى استشهاد أفراد عائلة بأسرها بينهم 5 أطفال.

وشن طيران الاحتلال غارات على جباليا البلد بالتزامن مع قصف مدفعي على مناطق متفرقة من شمال القطاع. أما في المحافظة الوسطى، فقد استهدفت غارة إسرائيلية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

الى ذلك سقط عدد من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف جنوب رفح. واستهدفت قوات الاحتلال محيط مطار غزة المدمر شرقي رفح بغارة جوية. إلى ذلك أطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية النيران صوب سواحل رفح جنوبي القطاع.

من جهة اخرى اصيب عدد من الفلسطينيين في قصف من مسيرة إسرائيلية غرب رفح.

وفي هذا السياق حذرت منظمة أطباء بلا حدود من ان الهجوم على رفح ستكون له آثار كارثية على أكثر من مليون شخص في قطاع غزة مؤكدة أن الهجوم سيفاقم أضرار النظام الصحي ويعرقل الوصول لبعض المستشفيات المعرضة للتدمير. واشارت المنظمة إلى البدء بإجلاء المرضى القادرين على المشي من المستشفى الإندونيسي الميداني في المدينة.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث أعلن هو الآخر إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في رفح وتنفيذ العملية البرية سيؤديان إلى مزيد من الموت والتهجير مؤكدا أن إغلاق معبر رفح يمنع وصول الوقود ويقيد حركة المساعدات والموظفين من غزة وإليها، وأشار إلى أن 'فرق الأمم المتحدة لا تزال موجودة في رفح حيث يعيش أكثر من مليون شخص، بينهم 600 ألف طفل'.