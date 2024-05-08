دوافع نتنياهو لمواصلة الحرب وضرب اتفاق الهدنة

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جيش الاحتلال استهدف مناطق في مدينة رفح الواقعة جنوبي غزة وأعلن سيطرته على معبر رفح الواصل بين القطاع والأراضي المصرية.

وسط كل ذلك.. تساءل الناشطون لماذا الآن بينما كان يتحدث العالم عن اقتراب الهدنة في القطاع؟. حسنا.. حين نبحث عن دوافع بنيامين نتنياهو لإدامة الحرب فسنعرف أسباب عدوانه على رفح وضرب اتفاق الهدنة.

هالة راريت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأميركية أعلنت استقالتها من منصبها بسبب سياسات واشنطن تجاه القضية الفلسطينية. راريت التي هي متحدثة باللغة العربية في الخارجية الأميركية عملت في السلك الدبلوماسي لما يقارب عقدين من الزمن. وفي توضيح لدوافع استقالتها.. قالت راريت إن تراكم الأحداث دفعها إلى ترك منصبها وأن الولايات المتحدة تقف على الجانب الخطأ من التاريخ. المتحدثة الأميركية أضافت أن العاملين في الوزارة يخشون التعبير عن رأيهم الذي قد يكون مناقضا للسياسة الأميركية في المنطقة.

حتى لو كان الأمر مجرد مزاح أدبي كما وصف.. فإن التطاول على الأديب الكبير طه حسين لن يمر مرور الكرام. الكاتبان المصري يوسف زيدان والسوري فراس السواح وجدا نفسيهما في دوامة من الانتقادات بسبب كلامهما عن طه حسين. يوسف زيدان وفي ندوة أدبية سأل فراس السواح هل أنت أفضل من طه حسين؟ ليجيب السواح: أجل وأنت أيضا أفضل منه. هذا الكلام لم يكن مقبولا لدى محبي الأدب العربي خاصة وأن إنجازات زيدان والسواح لا تقارن بما تركه طه حسين الذي يلقب بعميد الأدب العربي.

كلنا سمعنا عن الميناء المؤقت الذي تبنيه الولايات المتحدة قبالة غزة تحت ذريعة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. لكن، هل فعلا هذا الميناء هو لإيصال المساعدات... أم لتهجير الفلسطينيين؟