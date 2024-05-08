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استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف مدفعي وجوي عنيف على رفح

استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف مدفعي وجوي عنيف على رفح
الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

يواصل الاحتلال الاسرائيلي توغله البري في المناطق الشرقية لرفح، أقصى جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مكثف في مناطق الوسط وجنوب المدينة، الأمر الذي تسبب في استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

العالم - فلسطين

وقالت مصادر محلية، إن المدفعية التابعة للاحتلال قصفت عمارات زعرب، وقشطة، والمصري، وسط رفح، ما أدى لاشتعال النار فيها.

وأضافت أن طواقم الدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الحرائق المندلعة بسبب استمرار القصف على المنطقة، وسط حديث عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، دون أن تصدر إحصائية من الجهات الرسمية بحجم الخسائر في الأورواح.

واجتاح جيش الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين غزة ومصر، الثلاثاء، ضمن ما يزعم أنها عملية "محدودة النطاق" متواصلة في رفح منذ الاثنين، شملت توغلات برية وغارات جوية.

وأعلن الاحتلال "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، بعد ساعات من إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين.

وبالتزامان، تتواصل عمليات النزوح من المناطق الشرقية الوسطى من رفح، في ظل تحذيرات دولية من ارتكاب مجازر مروعة، بفعل الاكتظاظ الهائل لأعداد النازحين في المدينة.

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