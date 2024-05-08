عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال

العالم - لبنان

وحسب موقع المنار، قالت المقاومة في بيان لها، انه "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 8-05-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 10:30 استهداف إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في موقع ‏العاصي بمحلّقة هجومية إنقضاضيّة “درون” وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

2- ا‏لساعة 11:03 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين.

3- الساعة 11:03 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، كردٍ على اعتداءات العدو ‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين.

4- الساعة 17:00 استهداف موقع السماقة في تلال كفر شوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

– القطاع الغربي:

1- الساعة 11:00 استهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو ‌‏الإسرائيلي في مستعمرة شلومي، كردٍ على اعتداءات العدو ‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين.

2- الساعة 11:00 استهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو ‌‏الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم، كردٍ على اعتداءات العدو ‌‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين.

4- الساعة 13:25 بعد رصد ‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع الراهب وعند دخولهم الى دشمة استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بالصواريخ ‏الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة. وفي الوقت نفسه استهدف المجاهدون التجهيزات التجسسية في الموقع ‏ودمروها. ‏

5- الساعة 14:25 بعد رصد ‌‌‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية وعند دخولهم الى احدى دشمه استهدفها ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية بالصواريخ ‌‏الموجهة وأصابوها ‏إصابة مباشرة. وبالتزامن مع ذلك، دك المجاهدون الموقع بقذائف المدفعية واوقعوا أفراد حاميته ‏بين ‏قتيل وجريح. كما استهدفوا تجهيزاته التجسسية ‏ودمروها. ‏

6- الساعة 15:00 استهداف مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث في يعرا بهجوم جوي بمسيرات انقضاضية أصابت هدفها بدقة.

7- الساعة 16:20 استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان من العيار الثقيل ‏وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو ‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين.

8- الساعة 19:50 استهداف قوة ‏لجنود العدو الإسرائيلي اثناء تحركها في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة ‏مباشرة.

المصدر: "موقع المنار" عن " الاعلام الحربي"