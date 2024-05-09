شاهد.. العثور على مقبرة جماعية ثالثة في مجمع الشفاء الطبي شمالي غزة

العالم - خاص بالعالم

النازية التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي يفتقر لها النازيون حتى، في العالم المتحضر المناوئ لكل ما يسيء الإنسان ما إذا كان للإنسان حقوق فعلا في هذا العصر.

فقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عثور الطواقم الطبية على مقبرة جماعية ثالثة في مجمع الشفاء الطبي الذي دمرته قوات الاحتلال في مدينة غزة شمالي القطاع المعزول عن الوسط والجنوب، وذلك في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال المكتب إن 49 جثة انتشلت منها، مضيفا أن الطواقم الحكومية لم تنته بعد من عمليات الانتشال، ويتوقع العثور على عشرات الجثامين الجديدة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان، بأن عدد المقابر الجماعية التي عثر عليها في مستشفيات القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 7 مقابر جماعية. وشرح أنهم عثروا على مقبرة في مستشفى كمال عدوان في مدينة بيت لاهيا، و3 مقابر في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، و3 أخرى في مجمع ناصر الطبي في خانيونس.

وتابع أن الطواقم الطبية انتشلت إجمالا جثث 520 شهيدا من المقابر السبع، حتى اليوم.

في سياق متصل، أصدرت حركة حماس تصريحا صحافيا أفادت فيه بأن إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة عن اكتشاف 7 مقابر جماعية داخل مستشفيات القطاع، هو دليل جديد على الوحشية التي اقترفها جيش الاحتلال المجرم في عدوانه الممنهج على الشعب الفلسطيني وعلى القطاع الطبي بهدف تدمير مقومات الحياة لتحقيق مخطط الإبادة والتهجير الذي يسعى إليه الاحتلال الصهيوني النازي.