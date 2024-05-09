الاحتلال يفجر منزل الشهيد فادي جمجوم في مخيم شعفاط

العالم - فلسطين

أفادت مصادر محلية، بأن المنزل يقع في الطابق الثامن من عمارة سكنية مكونة من 10 طوابق تضم 30 شقة، حيث قامت قوات الاحتلال بتفجير شقة الشهيد بعد إخلاء جميع سكان العمارة، وتركت عائلته المكونة من زوجته وأربعة أطفال دون مأوى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بأعداد كبيرة المخيم اليوم عند الساعة السادسة صباحا، وحاصرت البناية السكنية، وفخخت جدرانه قبل أن تقوم بتفجيره.

واضطرت المدارس في مخيم شعفاط إلى تعطيل دوامها اليوم جراء انتشار قوات الاحتلال، واعتدائها على المواطنين، وحظرها التنقل والحركة، كما اعتلت أسطح المنازل في محيط منزل الشهيد، وأوقفت عددا من الشبان.

يُذكر أنه في الثامن عشر من شهر شباط الماضي، داهم الاحتلال منزل عائلة الشهيد جمجوم، وأخذ قياساته، تمهيدا لهدمه، بعد ساعات من استشهاده.