رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بمواصلة تسليح الكيان الاسرائيلي

العالم - اوروبا

وتابع وزير الخارجية، ديفيد كاميرون: "سنواصل المضي في إجراءات ترخيص مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"".



وقال مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن تلويح الإدارة الأمريكية بتأخير شحنات الأسلحة قد يغير الخطط العملياتية للحرب على قطاع غزة.



ونقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمه أن "تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تأخير شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل" سيضر بالخطط العملياتية في الحرب" دون مزيد من التفاصيل.

وصف السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز تحذير الرئيس جو بايدن بأنه سيوقف إرسال الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي إذا أقدم على هجوم واسع النطاق على رفح بأنه "خطوة جيدة".



وأعرب ساندرز في لقاء مع محطة (سي إن إن)، الأربعاء، عن سروره بهذه الخطوة متمنيا أن يرى المزيد من مثلها في المستقبل.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تكون جزءا من التدمير الكامل لغزة ولا ينبغي لها ذلك".



وأوضح أن هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على غزة "خال من الضمير".



وقال: "أعتقد أنه ما كان ينبغي لنتنياهو أن يحصل على فلس واحد طالما هو مستمر في هذه الحرب المدمرة".



وأضاف: "يسعدني أن أرى بايدن يبدأ التحرك".