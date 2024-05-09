نكبة تهجير 2024 .. تحدث وسط صمت وخذلان عربي

العالم – نقطة تواصل

ويسلط برنامج"نقطة تواصل" الضوء على سبعة اشهر من الصمود الاسطوري والبتوليه في الميدان دفاعا وذودا عن قضية الامة الاساس بوجه عدو غاصب لم ولن تتنازل المقاومه عنها وعن ثوابتها الوطنيه حفاظا عن مصالح شعبها.

وعندما درست ومحصت المقاومة بمقترحي صفقة تبادل الاسرى المقدم من الوسطاء وتشاورت مع سائر الفصائل الفلسطينية وافقت حركة المقاومة الاسلامية حماس رامية الكرة في ملعب العدو الصهيوني.

وفي هذا الاطار وهو خبر فرض نفسه في الواقع الافتراضي عبر كافة المنصات الرقمية التي تفاعلت عبر البوستات ومقاطع الفيديو والتعليقات والتدوينات ايضا على عدد من الهاشتاغات وهذا الموقف لحركة حماس اربك بطبيعة الحال وحشر نتنياهو ومجلس الحرب في الحكومة فكان لابد من التصرف على وجه السرعة حتى لا يظهر أمام الرأي العام الصهيوني ناقم عليهم وكانت الصورة، كما تداولها النشطاء في المنصات الرقمية.

وبالرغم من التحذيرات الدولية دفع نتنياهو المهزوم دوليا بجيشه للسيطرة على معبر رفح مع مصر، ما ادى الى عزل غزة كليا عن العالم الخارجي، وقد جاءت هذه السيطرة على المعبر بعد ساعات من اعلان تل ابيب عن عرض الهدنة التي وافقت عليها حركة حماس لا يلبي مطالبها، ما يوحي بان الضغط في رفح يهدف في جزء منه الى دفع حماس والى تقديم تنازلات اضافية في مفاوضات وقف اطلاق النار.

وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي باتت رفح تحت القصف الصهيوني وتداول النشطاء العديد من مقاطع الفيديو تحت هاشتاغ" رفح تباد" الذي حقق التداول الاعلى في المنصات الرقمية.

وناقش البرنامج نكبة التهجير 2024 التي ستحدث وسط صمت وتواطؤ وخذلان عربي وتحت هاشتاغ "رفح تحت القصف" حيث علق ودوّن ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا منصة"X"، حيث غرد الناشط احمد ابو صبيح ودون قائلا:" ملّينا من هذا الظلم وجيناك للباب يا رب الارباب".

وتطرق البرنامج للنزوح الذي بات مشهدا مكررا في مسلسل الوجع والقهر في هذا الاطار وعرض ابرز البوستات والتدوينات المتداولة في المنصات الرقمية تحت العديد من الهاشتاغات، ولكن الهاشتاغ الابرز كان :"رفح تحت القصف"، حيث كتب بن قحطان قائلا:" ان الروح التي سكنت أهل غزة لم ولن تطفئ ابدا فخر العروبة التي نقف امام محراب عزتها شاهدين بإجلال على الجيل المقاوم العزيز وصابر وشامخ اللهم انصرهم وثبت اقدامهم وارحم شهداءهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...