دبابات الاحتلال توسع العملية العسكرية برفح نحو وسط المدينة

العالم - خاص بالعالم

ووسعت دبابات وطائرات الاحتلال دائرة القصف لتطال وسط المدينة بما يشمل دوار العودة ومخيم الشابورة ومخيم يبنا واللذين يضمان الكثافة السكانية الأعلى في رفح.

ومع استمرار العملية يستمر إغلاق معبر رفح ومعه يتشدد الحصار الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة.

في المقابل وفي سياق العمليات التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية؛ قالت كتائب القسام انها استهدفت في عملية مركبة من مسافة الصفر دبابة ميركافا وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح شرق جباليا

وتواصل كتائب القسام، التصدي لقوات الاحتلال واستهداف دباباته وآلياته ودكها بقذائف الهاون وخوض اشتباكات من النقطة صفر في محاور التوغل في قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة اثنين وعشرين جندياً خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، بينهم خمسة عشر أصيبوا بنيران المقاومة في معارك قطاع غزة.

وهرب آلاف المشاركين في مسيرة تطالب بإعادة الاستيطان في قطاع غزة، عقب دوي صافرات الإنذار في مدينة سديروت المحتلة.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت أنها قصفت مستوطنة سديروت بغلاف غزة الشمالي، برشقة صاروخية ردًا على جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...