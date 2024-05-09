حزب الله ينفذ عمليات ضد مواقع وتجمعات لاحتلال جنوب لبنان

العالم-لبنان

وأعلنت المقاومة الإسلامية في بيان لها أنه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدوها عند الساعة 01:23 من بعد ظهر يوم ‌‏الخميس 09-05-2024 إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

وعند الساعة 2:15 من بعد ظهر الخميس، استهدف المجاهدون مركزًا ‌‏قياديًا مستحدثًا للعدو الاسرائيلي في مستعمرة نطوعة بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة.‏

كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد الظهر، مجموعة لجنود العدو الإسرائيلي في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.‏

واستهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 17:15 إنتشارا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ بركان من العيار الثقيل.‏

وفي إطار الرد ‏على اغتيال المجاهدين في بلدة بافليه، شنت المقاومة الإسلامية يوم الخميس 9-5-2024 هجوماً ‏جوياً بمسيرات انقضاضية استهدفت القيادة العسكرية لإدارة قوات العدو في مستعمرة كفرجلعادي ‏ومحيطها، وأصابت غرفة عملياتها بشكلٍ مباشر وأوقعت ضباطها وجنودها بين قتيلٍ وجريح.‏

وكانت المقاومة الإسلامية زفّت، اليوم الخميس، شهداء على طريق القدس، كلاً من المجاهدين علي أحمد حمزة (أبي أحمد)، من مواليد عام 1958 من بلدة دبعال، وأحمد حسن معتوق (أبي جواد)، من مواليد عام 1989 من بلدة صير الغربية، وحسين أحمد حمدان (هادي)، من مواليد عام 1992، من منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن سكان بلدة الحلوسية الجنوبية.

ونفّذت المقاومة عدداً من العمليات، أمس الأربعاء، استهدفت فيها 8 مبانٍ كان يستخدمها جنود الاحتلال، رداً على الاعتداءات المتكررة على القرى الجنوبية، في مستوطنات "حانيتا"، "شلومي"، "أفيفيم"، "المطلة" و"المالكية"، وأقرّ الاحتلال بوقوع أضرار فيها.

وإلى جانب الأضرار المادية، أقرّ الاحتلال أيضاً بمقتل جندي، وإصابة آخر في "المالكية"، بينما تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن وجود قتلى وجرحى في "أفيفيم".