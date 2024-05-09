مسيرة تقصف سيارة بجنوب لبنان بـ 4 صواريخ، ما الهدف؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان العملية العدوانية ادت الى ارتقاء 3 شهداء على طريق القدس، بالاضافة الى اصابة احدهم وصفت جراحه بالخطيرة.

واكد ان المقاومة لم تتأخر في الرد على هذه الجريمة، وقامت بعملية مركزة ومركبة ودقيقة بمسيرات انقضاضية هاجمت مقر القيادة العسكرية والادارة وغرف العمليات في مستوطنة كفار جلعادي ومحيطها.

وتابع مراسل قناة العالم : كان هناك فشل ذريع بمنظومة الدفاع الجوي وحتى الطائرات الحربية التي تم استقدامها لاعتراض المسيرات، لكنها فشلت في الوصول الى أهدافها، وحققت المسيرات اصابات مؤكدة في صفوف جنود وضباط الاحتلال في هذه النقطة.

واوضح: ان المقاومة ايضا في اطار الدعم والاسناد قامت بالعديد من العمليات التي استخدمت فيها احد صواريخ بركان من العيار الثقيل مستهدفا تموضعا مستحدثا لجنود الاحتلال قرب موقع حدب يارين وجل العلام.

وتابع العالم : كما تم استهداف موقع الجرداح وبعض المواقع الاخرى، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها واستهدافها بعض القرى والجنوبية والمناطق بين عيتا الشعب وعلما الشعب المحاذيتين.

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