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شاهد.. قائد الثورة: كلما زاد عدد الأصوات كان البرلمان أقوى

الجمعة ١٠ مايو ٢٠٢٤ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

أدلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بصوته في الجولة الثانية من انتخابات الدورة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني.

العالم – خاص بالعالم

وأكد قائد الثورة الإسلامية عقب الإدلاء بصوته أنّه كلّما زاد عدد الأصوات كان البرلمان أقوى، داعيا أبناء الشعب الإيراني إلى تسجيل مشاركة واسعة كما في الجولة الأولى.

وتقام الانتخابات النيابية بجولتها الثانية في خمس عشرة محافظة من إجمالي إحدى وثلاثين محافظة إيرانية.

وأجريت انتخابات الدورة الثانية عشرة البرلمانية مطلع مارس الماضي وتمكّن مئتان وخمسةٌ وأربعون مرشحا من الفوز بمقاعد البرلمان فيما سيتم تحديد مصير المقاعد الخمسة والأربعين المتبقية في انتخابات اليوم.

التفاصيل في سياق التقرير المرفق..

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