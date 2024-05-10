المقاومة تنفذ عمليات نوعية ضد قوات الإحتلال في رفح وحي الزيتون

العالم – خاص بالعالم

حيث نفذت المقاومة سلسلة عمليات عسكرية نوعية ضد جيش الاحتلال مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوفه، فضلا عن خوضها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون، وسيطرتها على طائرة بدون طيار.

وأعلنت كتائب القسام عن ايقاع قوة اسرائيلية بكمين محكم بعد تفجير حقل ألغام في ثكنة شرق رفح جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.



وأعلنت القسام عن استهداف دبابتين اسرائيليتين من نوع ميركافا في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح كما تمكنت من استهداف ناقلة جند ومبنى تحصن فيه جنود عند مسجد الدعوة شرق رفح وأوقعت كل أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وفي محيط الثكنة تمكنت الكتائب من تدمير ناقلة جند إسرائيلية. واعترف جيش الاحتلال بإصابة اثني عشر عسكريا بجروح خلال العمليات في قطاع غزة.

من جهتها، نفذت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال. وفي حي الزيتون، قالت سرايا القدس إنها استهدفت بقذيفة"آر بي جي" آلية عسكرية إسرائيلية في محيط مستوصف الزيتون بحي الزيتون، جنوبي مدينة غزة.

كما قصفت تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في محيط صالة مون لايت بشارع ثمانية في الحي.

وفي عملية ثالثة، فجرت سرايا القدس حقلا من الألغام والعبوات الأرضية شديدة الانفجار في عدد من آليات الاحتلال المتوغلة شرقي الحي.

وفي رفح، قصفت سرايا القدس بقذائف الهاون من العيار الثقيل الجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة شرقي حي السلام بمدينة رفح.

كما سيطرت على طائرة إسرائيلية من نوع 'سكاي لارك' بدون طيار في رفح. كما نشرت سرايا القدس ما قالت إنها 'مشاهد من حمم الهاون التي دك بها' عناصرها جنود وآليات الاحتلال المتوغلة شرقي المدينة.

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