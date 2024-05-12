سيناريوهات إحتجاجات طلاب الجامعات الأمريكية بعدعطلتهم الصيفية

العالم – خاص بالعالم

وعلى الرغم من انتهاء حفلات التخرج واقتراب العطلة الصيفية وتفكيك أغلب مخيمات الاعتصام والاحتجاج في دنفر وعشرات الجامعات بأنحاء الولايات المتحدة.

يقول طلاب مشاركون في الاحتجاجات إنهم سيستمرون في تحركهم لحين تلبية إدارات جامعاتهم لمطالبهم التي تشمل وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة وسحب استثمارات الجامعات من شركات توريد الأسلحة والشركات الأخرى المستفيدة من الحرب وأيضا العفو عن الطلاب وأعضاء هيئات التدريس الذين اتخذت بحقهم إجراءات تأديبية أو فصلوا بسبب الاحتجاج.



ويقول أكاديميون على الرغم من عدم وجود ما يستدعي حضور الطلاب الى الجامعات الا ان العطلة الصيفية ستوفر فرصة لانتقال الزخم الطلابي إلى الشوارع، وهناك ايضا من يرى ان الحركة الطلابية بحاجة الى بنى تحتية تنظيمية لاستمرارها.



دانا فيشر أستاذة في الجامعة الأمريكية بواشنطن العاصمة ترى ان عنف الشرطة يحفز المشاركة في الاحتجاجات وسيكون هناك صيف طويل ساخن، وتضيف ان المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يوليو تموز والمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في أغسطس آب سيكونان من بين فرص سانحة لتنظيم احتجاجات حاشدة.

وشهدت دنفر وقائع مماثلة اعتقل على اثرها العشرات من الطلاب في مخيم احتجاجي في حرم أوراريا الجامعي الذي يخدم ثلاث جامعات و قد اعتصم المتظاهرون في داخل مبنى علوم الفضاء والهندسة، والذي جاء جزء من تمويل تطويره من منحة بقيمة مليون دولار من شركة لوكهيد مارتن لتصنيع الأسلحة.



ولا تزال هناك نحو 75 خيمة في حرم أوراريا العشبي حيث يقول يقدم المحتجون 200 وجبة يوميا في خيمة كبيرة تحولت لقاعة طعام. ويقول منظموا الاحتجاجات ان الحقائق على الأرض في غزة هي التي ستدفع الى استمرار مخيم الاحتجاج و انهم سيبقون حتى لو خلى الحرم الجامعي من رواده.

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