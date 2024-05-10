نتنياهو: أعتبر نفسي والجميع جزءا من فشل السابع من أكتوبر

العالم _ فلسطين

وقال نتنياهو في مقابلة مع دكتور "فيل" على قناة " Merit Plus": "أعتقد أنه سيتعين علينا إجراء تحقيق شامل بمجرد انتهاء الحرب، فيما حدث وكيف حدث ومن تسبب في حدوثه..

وتابع: "من الواضح أنه كانت هناك إخفاقات. أولا وقبل كل شيء الحكومة. مسؤولية الحكومة الأولى هي حماية الشعب... والشعب لم يتمتع بالحماية، وعلينا أن نعترف بذلك" حسب تعبيره.

وأضاف: "أحمل نفسي المسؤولية مع الجميع عن ذلك. أعتقد أننا بحاجة إلى النظر في كيفية حدوث ذلك. ما هو الفشل الاستخباراتي، وما هو الفشل العسكري، ولكن أعتقد أن الشيء المهم الآن هو التأكد من عدم حدوث فشل آخر".

بشأن التوترات مع رئيس الولايات المتحدة بايدن، أجاب نتنياهو: "يجب أن أقول إنني أعرف الرئيس منذ أكثر من 40 عامًا. كان لدينا اتفاقات وخلافات التي تمكنا من التغلب عليها. آمل أن يستمر هذا الآن وفي المستقبل. لكننا سنفعل ما يجب فعله لحماية بلدنا ومستقبلنا "حسب تعبيره" .

بخصوص اليوم التالي من الحرب، أوضح نتنياهو: "لا يزال هناك أربعة ألوية لحماس في رفح، سنستمر في ملاحقة المسلحين لأنني لا أرى أحداً آخر سيقوم بذلك بدلاً منا"حسب زعمه .

وقال نتنياهو سنحتاج إلى وجود حكم مدني في غزة وأتمنى أن تساعدنا دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.