بالفيديو..ممثل الاحتلال لدى الأمم المتحدة يمزق الميثاق الأممي أمام الجمعية العامة

العالم-الاحتلال

وقام إردان بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة من على منبرها قائلًا: «عارًا عليكم».

وفي نفس الكلمة قام مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة برفع ملصقًا لـ يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وقال: «رئيس دولة حماس، الدولة التي من المفترض أنها تمولها الأمم المتحدة».

واعتمدت الجمعية العامة قرارا يدعم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ويمنحها امتيازات إضافية، بعد تصويت وافقت عليه 143 دولة.

ويوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. كما يحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة. أيد القرار 12 عضوا فيما امتنعت سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت.