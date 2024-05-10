جوزيب بوريل: دول أوروبية بصدد الاعتراف بدولة فلسطينية قريبا

العالم-اوروبا

وجاءت تصريحات بوريل قبل تصويت متوقع في الأمم المتحدة، الجمعة، على طلب فلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، في مارس/ آذار: إن إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا ومالطا، اتفقت على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، باعتبار أن حل الدولتين ضروري لتحقيق سلام دائم.

ورداً على سؤال لمحطة الإذاعة الإسبانية (آر.إن.إي) عما إذا كان الحادي والعشرين من مايو/ أيار هو الموعد الذي ستعترف فيه إسبانيا وأيرلندا، إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطينية، أكد بوريل ذلك، مشيراً إلى سلوفينيا أيضاً.

وأضاف: «هذا عمل رمزي ذو طبيعة سياسية. أكثر من مجرد اعتراف بدولة، سيعترف بإرادة تلك الدولة (الفلسطينية) في الوجود»، مضيفاً أن بلجيكا، وبلداناً أخرى، ستتخذ القرار ذاته على الأرجح. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في وقت سابق: إن قرار الاعتراف بدولة فلسطينية اتُخذ، من دون تحديد موعد إعلانه.

وتزايدت الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع ارتفاع عدد قتلى العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومن المنتظر أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة، المساعي الفلسطينية من خلال الاعتراف بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية وإحالة الطلب مجدداً لمجلس الأمن الدولي «لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي».