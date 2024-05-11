مسيرة مميزة ومشرفة للإعلامية الفلسطينية إسراء البحيصي + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وبصفتها مراسلة حرصت على أن تكون في منتصف الأحداث وفي دقائقها الأولى رأت خلال هذه السنين إسراء بأم عينها مشاهد قاسية لا تطاق.. نجت من عدة نوبات للقصف الإسرائيلي، وتلقت تهديدات، وتعرضت للإصابات والاختناقات.. وكما سائر أهالي غزة خاضت أحلك الظروف الإنسانية.. فقدت أعزاء وأحباء من قريب وبعيد.. فيما تكرر "سنواصل ونستمر ونصنع الذكريات."

وفي رسالة تقول إسراء البحيصي: "إن كتب لي الله الشهادة فأرجو أن تظلوا على موقفكم وأن تظلوا داعمين للشعب الفلسطيني وأوفياء لنا ولأبناءنا والأجيال القادمة التي ستحمل اللواء من بعدنا، فكلنا هنا مقاومون."

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