حرب غزة في يومها الـ218..شهداء بقصف منازل في عدة مناطق

العالم- فلسطين

وفي أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم إلى 34943 شهيدًا و 78572 إصابةً.

وفي متابعة آخر التطورات الميدانية فقد ارتكب الاحتلال خلال الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، مجازر دامية ضد العائلات الآمنة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وفي المحافظة الوسطى، ما أدّى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين. في مدينة رفح، أطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الإنارة في أجواء منطقتي خربة العدس وحي النصر شمالي شرق مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

وشنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، غارة على حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي مدينة رفح. كما أطلقت الزوارق الحربية قذائفها على المناطق الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

في مدينة خان يونس، شن طيران الاحتلال غارة استهدفت جنوب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. في المحافظة الوسطى، أعلنت مستشفى شهداء الأقصى -في حصيلة غير نهائية- وصول 21 شهيدًا جرّاء قصف الاحتلال عددًا من المنازل فوق رؤوس ساكنيها خلال الساعات الماضية.

وارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "اللوح" في قرية المصدر وسط قطاع غزة. وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "قنديل" في مخيم المغازي، ما أدّى إلى إإصابة عدد من المواطنين. وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرق مخيم المغازي وفي منطقة المغراقة وشمال جسر وادي غزة. وارتكب الاحتلال مجزرةً بحق عائلة "الخطيب" شرقي بلدة الزوايدة جرّاء استهدافه المنزل فوق رؤوس ساكنيه، ما أدّى إلى ارتقاء 10 مواطنين وإصابة آخرين.

في مدينة غزة، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع قصف متواصل من قبل الطيران الحربي. وقصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق في حي الزيتون شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها على المناطق الجنوبية للمدينة. في شمال قطاع غزة، استشهد الزميل الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه حمزة، بعد قصف الاحتلال لمنزله في منطقة القصاصيب بمخيم جباليا شمال غزة. كما ارتقى شهيد وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة "العيلة" بجوار مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارةً على بيت لاهيا شمال غزة. وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة نافذ القبط في محيط نادي بيت لاهيا. كما شن الطيران الحربي سلسلة غارات عنيفة على مخيم جباليا ومنطقة الشيخ زايد وقليبو شمال قطاع غزة.



ونقلت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر مصري مطّلع لم تسمّه، أن الموقف الأميركي المتشدد ضد "إسرائيل" بشأن رفح، جنوبي قطاع غزة، وتأخير شحنات الأسلحة، يرتبط جزئياً باحتجاج مصر لدى الولايات المتحدة على سلوكيات "إسرائيل" في الأيام الأخيرة بشأن العملية العسكرية في جنوب القطاع والسيطرة على معبر رفح.

وأعلنت حركة حماس مساء الجمعة، أن الحركة تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية مع جهود الوسطاء، وأبدت ما يلزم من مرونة لتسهيل الوصول إلى اتفاق بشأن غزة، مؤكدةً أنها لأجل ذلك وافقت على مقترح الوسطاء الأخير. وقالت الحركة في بيان لها، إنّ "هجوم جيش الاحتلال على رفح واحتلال المعبر مباشرة بعد إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء يؤكّد أن الاحتلال يتهرَّب من التوصّل إلى اتفاق".

وأضافت حركة حماس في بيانها أن "رفض إسرائيل مقترح الوسطاء من خلال ما وضعته من تعديلات عليه أعاد الأمور إلى المربَّع الأول"، مضيفةً أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يستخدمان المفاوضات غطاءً للهجوم على رفح واحتلال المعبر ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وهما يتحملان كامل المسؤولية عن عرقلة التوصّل إلى اتفاق، وكشفت حركة حماس أن قيادتها ستجري مشاورات مع قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل إعادة النظر في استراتيجية التفاوض مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ما يتعلق بجهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، قالت مصادر مصرية وأخرى دبلوماسية غربية بالقاهرة، إن هناك مساعي لاستئناف مفاوضات التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال أيام في العاصمة القطرية الدوحة، كاشفة عن تلقي كل من رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ومدير المخابرات الأميركية وليام بيرنز، اتصالين من رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال الساعات الماضية، دعاهما خلالهما إلى استئناف المفاوضات في الدوحة.

وهذه هي اخر تطورات الحرب على غزة في اليوم الـ218:

-استشهاد الصحافي بهاء عكاشة وزوجته وابنه في مخيم جباليا

-استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي الأطراف الغربية لحي الصبرة بغزة.

-الاحتلال يطالب سكان شمال قطاع غزة وأحياء أخرى في رفح بالنزوح

-غارات إسرائيلية على مناطق شمالي قطاع غزة

-ما لا يقل عن 10 شهداء في بلدة الزوايدة

-فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها في رفح

-قصف إسرائيلي يستهدف منزلاً سكنياً جنوب حي الزيتون

-القناة 12الإسرائيلية: اجتياح مدينة رفح سيتم على مراحل

-طيران الاحتلال المروحي يطلق النار جنوب شرقي مدينة غزة

-جيش الاحتلال يعلن إصابة امرأة بجروح في إطلاق صواريخ من غزة

-شهيدان بغارة إسرائيلية على حي الصبرة