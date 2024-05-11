الاحتلال الاسرائيلي يطالب بإخلاء مناطق جديدة في رفح بشكل عاجل

العالم - فلسطين

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية من خلال منشورات ألقيت على المواطنين جاء فيها "نداء إلى جميع السكان والنازحين المتواجدين في منطقة جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين والروضة, والنزهة, الجرن، النهضة، والزهور - توجهوا فورًا إلى المآوي غرب مدينة غزة! تتواجدون في منطقة قتال خطيرة".

وزعم أن "حماس تحاول إعمار قدراتها في المنطقة ولذلك سيعمل جيش الاحتلال بقوة شديدة ضد "المنظمات الإرهابية" في المنطقة التي تتواجدون فيها ولذلك كل من يتواجد في تلك المناطق يعرض نفسه وعائلته للخطر، ممنوع الاقتراب إلى السياج الفاصل حيث يشكل الاقتراب خطرًا على حياتكم وسلامتكم".

وتابع "كما ندعو بعض الأحياء الأخرى في شرق رفح تشهد أنشطة لحماس في الأيام والأسابيع الأخيرة تحديدا في مخيميْ رفح والشابورة وأحياء الإداري والجنينة وخربة العدس في بلوكات: 6-9, 17, 25-27, 31 - عليكم التوجه فورا إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي".