مباحثات بين الجزائر وروسيا.. ما علاقة فاغنر؟

العالم - المغاربية
المغرب: ارتفاع وتيرة الاحتقان الشعبي لاستمرار التطبيع واتساع الفجوة بين السلطات والشارع الغاضب.
الجزائر: ملف فاغنر على طاولة النقاش بين الجزائر وروسيا وتأسيس آلية مشتركة لدراسة الوضع في دول الساحل الإفريقي.
موريتانيا: الانتخابات الرئاسية تعد بمنافسة قوية واصطفافات جديدة لعدد من الأحزاب المعارضة التقليدية.
تونس: غموض في المشهد السياسي مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي.
ليبيا: ملف الموازنة العامة في ليبيا يشعل الخلاف مجددا بين مجلسي الدولة والنواب.
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