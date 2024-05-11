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فيديو خاص:

مباحثات بين الجزائر وروسيا.. ما علاقة فاغنر؟

السبت ١١ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج المغاربية الضوء على احتقان الشارع المغربي جراء استمرار التطبيع والمباحثات بشأن فاغنر بين الجزائر وروسيا، اضافة إلى غموض المشهد الانتخابي في تونس والمنافسة الرئاسية في موريتانيا، وتجدد الخلافات في ليبيا.

العالم - المغاربية

المغرب: ارتفاع وتيرة الاحتقان الشعبي لاستمرار التطبيع واتساع الفجوة بين السلطات والشارع الغاضب.

الجزائر: ملف فاغنر على طاولة النقاش بين الجزائر وروسيا وتأسيس آلية مشتركة لدراسة الوضع في دول الساحل الإفريقي.

موريتانيا: الانتخابات الرئاسية تعد بمنافسة قوية واصطفافات جديدة لعدد من الأحزاب المعارضة التقليدية.

تونس: غموض في المشهد السياسي مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي.

ليبيا: ملف الموازنة العامة في ليبيا يشعل الخلاف مجددا بين مجلسي الدولة والنواب.

المزيد حول هذه الأحداث في سياق الفيديو المرفق..

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