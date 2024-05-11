ترسانة صواريخ حزب الله قوية وجاهزة لاي مواجهة

العالم _ فلسطين

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن رئيس قسم الأبحاث في المركز، تال باري، تقديرات بأن حزب الله "لا يخاف المواجهة مع الجيش الاحتلال الإسرائيلي وأن بإمكان "قوة الرضوان" التابعة له غزو الشمال إذا أرادت ذلك".



وذكر باري أنه "حتى الآن، لم يلحق الجيش الاحتلال الإسرائيلي الضرر بالتشكيلات المهمة لحزب الله اللبناني. وحتى لو حاولت الحكومة الإسرائيلية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي "حسب تعبيره" ، فإنها لن تؤدي إلا إلى تأجيل الحرب التي ستندلع في أقرب وقت عندما يريد حزب الله نفسه".

وقدر أن حزب الله يمتلك ترسانة صواريخ قوية، خاصة الصواريخ الدقيقة، مثل "الفتح 110" التي يصل مداها إلى 330 كيلومترا ومحيط ضربها يصل إلى 10 أمتار، لكنه يقوم دوما بتحديث تلك الترسانة.



وقال إن حزب الله يمتلك ترسانة تضم ما يقرب من 250 ألف سلاح، يتم إطلاقها في كثير من الحالات من منصات إطلاق تحت الأرض ومموهة .

وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عن عملية "طوفان الأقصى" التي جاءت ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال وإرهاب مستوطنيه المنظم والمتواصل ؛حيث رد الاحتلال بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، وقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت حتى الآن عن نحو 35 ألف شهيد وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.