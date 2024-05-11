ابوعبيدة يعلن عن وفاة أسير بغزة.. ما جنسيته؟

العالم - فلسطين

وقال أبو عبيدة: ان الأسير "نداف بوبلابيل" 51 عامًا ويحمل الجنسية البريطانية توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة "جودي فانشتاين".

واضاف: وقد تدهورت حالته الصحية ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.

وقالت وسائل إعلام الاحتلال إن نداف بوبلابيل تم أسره من كيبوتس "نيريم"، وتم إطلاق سراح والدته، هانا بيري، في أول صفقة تبادل أسرى بعد 49 يوما في الأسر، فيما قتل شقيقه روي في هجوم 7 أكتوبر.

عائلات اسرى الاحتلال توجه نداء استغاثة لنتنياهو

وفي السياق أعلنت عائلات اسرى الاحتلال في غزة، عن عقد مؤتمر صحفي طارئ أمام مقر وزارة الحرب بتل أبيب، مساء اليوم السبت.

وشددت في بيان، على أهمية التوصل إلى صفقة تبادل، وذلك تعليقًا على إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وفاة الأسي نداف بوبلابيل (51 عامًا).

وأضافت في بيانها: يجب التوصل لصفقة وليس لدينا وقت لإضاعته.. هذا نداء استغاثة لحكومة نتنياهو ومن يقف على رأسها.