كنعاني : الكيان الصهيوني يعيش اكثر الظروف عزلة في تاريخه المزيف

العالم - ايران

وكتب "كنعاني" عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي اليوم السبت : ان الدعم السافر والخفي الذي يقدمه المسؤولون الامريكان لممارسات الصهاينة الاجرامية بغزة، يأتي بموازات اجماع المجتمع الدولي الذي بات اكثر من اي وقت مضى للدفاع عن مظلومة الشعب الفلسطيني، والذي يصرخ بصوت موحد استنكارا لجرائم الابادة الجماعية والتهجير القسري والاحتلال وقتل الاطفال على ايدي الصهاينة.

وتابع المتحدث باسم الخارجية، ان الكيان الصهيوني يعيش اليوم في اكثر الظروف عزلة على مدى تاريخه المزيف، والمسؤولون الامريكان ايضا باتوا معزولين عن شعبهم اثر الدعم الغاشم الذي يقدمونه لهذا الكيان.

واكمل كنعاني : ان القرار الحازم الذي صدر عن المجتمع الدولي في تاييد عضوية فلسطين الكاملة لدى منظمة الامم المتحدة، يدل بوضوح على العزلة الدولية التي اصيب بها الكيان الصهيوني وامريكا اليوم.