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المقاومة العراقية تستهدف قاعدة رامون الاسرائيلية بصاروخ الأرقب

السبت ١١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة رامون الجوية بألاراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة صاروخ الأرقب "كروز مطور"، مؤكدة على استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

العالم- العراق

وقالت المقاومة العراقية في بيان: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العــراق فجر اليوم السبت قاعدة رامون الجوية بأراضينا المحتلــــة ، بواسطة صاروخ الأرقب " كروز مطور " ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء .

ودوت صفارات الإنذار في كريات شمونه وعدد من مستوطنات إصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيرة.

وقالت وسائل عبرية: للمرة الثالثة صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات إصبع الجليل وصولاً إلى سهل الحولة خشية تسلل طائرات مسيرة.

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