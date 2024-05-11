ماذا تكشف القناة الـ 12 العبرية عن العمليات في رفح؟

العالم- فلسطين المحتلة

وأوضحت القناة، أن هذه العملية ستتم على مراحل، مع إمكانية إيقافها في أي وقت في حال توصل الأطراف المعنية إلى اتفاق بشأن الأسرى في قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم السبت، إن قصفا جويا عنيفا من طائرات الاحتلال استهدف حي السلام ومحيط معبر رفح جنوبي قطاع غزة.

اخلاء مناطق جديدة في رفح وشمال غزة

كما دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سكان مناطق جديدة في مدينة رفح جنوب غزة، وشمال القطاع، لإخلاء منازلهم بشكل فوري، بعد تصنيف الوضع بالخطير.

يشار إلى أن مجلس الحرب والكابينت الإسرائيلي، قد وافق على توسيع نطاق العمليات العسكرية في رفح، وتجديد تفويض الفريق المفاوض في مباحثات تبادل الأسرى مع حماس، مما يعكس تصعيدا جديدا في الحرب.

حماس تغير استراتيجية التفاوض

من جانبها، أعلنت حركة حماس، عن نيتها إعادة النظر في استراتيجيتها في التفاوض مع "إسرائيل"، وذلك بعد تعنت الأخيرة ورفضها لمقترحات الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

وقالت الحركة، إن سلطات الاحتلال تستخدم المفاوضات كغطاء للهجوم على الفلسطينيين ومواصلة سياسة العنف والاحتلال، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو مسؤولية عرقلة التوصل لأي اتفاق.