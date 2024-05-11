التصعيد في جنوب لبنان، وماذا بعد تصويت الجمعية العامة لدعم عضوية فلسطين؟

العالم - بانوراما

الملف الأول: استهدف حزب الله مستوطنة كريات شمونة شمالي فلسطين المحتلة بعشرات الصواريخ، واستهدف أيضا مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، وحقق فيها اصابات مباشرة. وتشهد المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة تصعيدا عسكريا واسعا، حيث يواصل حزب الله استهداف مواقع الاحتلال، موقعا فيها خسائر فادحة . صحيفة يديعوت احرونوت نشرت تقريرا حذرت فيه من استعداد حزب الله لشن اجتياح واسع في الشمال، ورأت أن أي مساع دبلوماسية لن تؤدي إلا إلى كسب مزيد من الوقت حتى الغزو النهائي لإسرائيل من قبل حزب الله، بحسب الصحيفة.

الملف الثاني: صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

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وصوتت لصالح القرار 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، بينما رفضت القرار تسع دول بينها الولايات المتحدة. وقررت الجمعية العامة اعتماد قرار يعترف بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة لدى الأمم المتحدة. وخلال الجلسة، احتج سفير الكيان الإسرائيلي جلعاد إردان على القرار، ومزق ميثاق الأمم المتحدة، متهما الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار بدعم الإرهاب. طهران من جهتها اكدت أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خطوة أولى في التعامل مع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني. وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن فلسطين أثبتت التزامها بالسلام، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واصفا القرار بالخطوة الحيوية في تنفيذ التزامات المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني واستعادة بعض حقوقه.