استشهاد 9 فلسطينيين غالبيتهم أطفال بقصف الاحتلال منزلا في رفح

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)" عن مصادر محلية إعلانها، أن 9 مواطنين فلسطينيين استشهدوا غالبيتهم من الأطفال وأصيب عدد آخر بجروح، إثر قصف الاحتلال لمنزل عائلة الحشاش في منطقة عريّبة شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصف الطيران الحربي الاسرائيلي بشكل عنيف المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

واطلقت طائرات مسيرة "كواد كابتر" النار تجاه سيارات إسعاف قرب عيادة الأونروا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 34971، إضافة إلى 78641 مصابا، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.