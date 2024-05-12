أحدث تطورات العدوان على غزة في يومها الـ 219

العالم - الإحتلال

وأفادت المصادر الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف، اليوم الأحد، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال توغلها البري في رفح مع استمرار احتلال معبر رفح الحدودي لليوم السادس تواليا مع الاستمرار في القصف الجوي والمدفعي وارتكاب المجازر ومنع إدخال المساعدات.

كما تواصل قوات الاحتلال توغلها في حي الزيتون جنوب مدينة غزة لليوم الرابع، في حين بدأت الليلة الماضية توغلاً جديدًا في جباليا شمال غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال وسط مدينة رفح وشرقها، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة على المدينة .

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل أن طائرات الاحتلال قصفت أكثر من منزل في حي الزيتون جنوب مدينة غزة بعضها مأهول بالسكان لعوائل عزام وعاشور.

وأضاف أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الدحدوح على شارع صلاح الدين بالقرب من محطة دلول يوجد بداخله العديد من المواطنين ولا يعرف مصيرهم.

وأكد وجود جرحى وشهداء محاصرون تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول لهم نتيجة القصف الجنوني على مدينة غزة وشمالها.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة درويش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة الشمال- الليلة الماضية- من انتشال عدد من الشهداء والإصابات من عائلة عكاشة بمنطقة القصاصيب بجباليا.

واستهدف مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لجباليا شمال القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة شمال غرب المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاشتعال النيران في مكان الاستهداف.