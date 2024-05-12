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رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه تحذيرا حادا لنتنياهو

رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه تحذيرا حادا لنتنياهو
الأحد ١٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

ذكرت القناة 13 الإٍسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي وجه تحذيرات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تواصل الحرب التي يشنها الجيش على غزة .

العالم - الإحتلال

وقالت القناة العبرية إن تلك الانتقادات والتصريحات القاسية جاءت خلال إحدى المناقشات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال هاليفي أن الجيش يهاجم جباليا مجددا لأنه "لا يوجد تحرك سياسي من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء كيان حكم آخر غير حماس في قطاع غزة، ويتعين علينا العمل مرارا وتكرارا هناك (في جباليا) وفي أماكن أخرى (في قطاع غزة) من أجل تفكيك البنية التحتية لحماس. سيكون جهدا سيزيفياً" أي خُلّبياً، في إشارة منه إلى أن هجوم الجيش الإسرائيلي على غزة متعب ولا أمل فيه ولا طائل منه.

وحث مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي نتنياهو وحكومته على اتخاذ قرارات وصياغة استراتيجية في الحرب على غزة، بحسب القناة 13 العبرية.

كما حذر مسؤولون كبار في الحكومة نتنياهو في الأسابيع الأخيرة، قائلين إن سلوك الكيان الإسرائيلي وكون الحكومة لا تتخذ قرارات بشأن "اليوم التالي" في غزة "تعرض ببساطة حياة الناس للخطر".

هذا واعترف الجيش الإسرائيلي بأن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 620 قتيلا، بينهم ضباط وجنود، وان كان العدد اعلى بكثير بحسب جهات اخرى.

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