بماذا وعدت واشنطن الكيان الاسرائيلي مقابل وقف اجتياح رفح ؟

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "إدارة بايدن، التي تعمل بشكل عاجل لمنع اجتياح إسرائيلي واسع النطاق لرفح، تقدم مساعدة قيمة لإسرائيل إذا امتنعت عن دخول رفح، بما في ذلك المعلومات الاستخبارية السرية التي ستساعد الجيش الإسرائيلي في تحديد موقع قادة حماس والعثور على أنفاق الحركة المخفية"، على حد قولهم.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فقد عرض المسؤولون الأمريكيون أيضا المساعدة في توفير الآلاف من الملاجئ.

وفي وقت سابق من السبت، أكد الجيش الإسرائيلي، توسيع عملياته العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، بعد إجلاء بعض سكان المدينة.