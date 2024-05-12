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بماذا وعدت واشنطن الكيان الاسرائيلي مقابل وقف اجتياح رفح ؟

بماذا وعدت واشنطن الكيان الاسرائيلي مقابل وقف اجتياح رفح ؟
الأحد ١٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام غربية بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عرضت على "إسرائيل" معلومات استخباراتية سرية تساعد في تحديد مكان قادة حركة حماس والعثور على أنفاق مخفية، مقابل التخلي عن اجتياح رفح.

العالم - الاميركيتان

وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "إدارة بايدن، التي تعمل بشكل عاجل لمنع اجتياح إسرائيلي واسع النطاق لرفح، تقدم مساعدة قيمة لإسرائيل إذا امتنعت عن دخول رفح، بما في ذلك المعلومات الاستخبارية السرية التي ستساعد الجيش الإسرائيلي في تحديد موقع قادة حماس والعثور على أنفاق الحركة المخفية"، على حد قولهم.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فقد عرض المسؤولون الأمريكيون أيضا المساعدة في توفير الآلاف من الملاجئ.

وفي وقت سابق من السبت، أكد الجيش الإسرائيلي، توسيع عملياته العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، بعد إجلاء بعض سكان المدينة.

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