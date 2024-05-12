النيابة الکویتیة تعلن حبس وضبط مواطنين لطعنهم في حقوق وسلطات الأمير

العالم - الکویت

وقالت النيابة العامة في حسابها على منصة "إكس" إنها أمرت "بحبس مواطن احتياطياً، وحجز وضبط وإحضار آخرين، لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي ’إكس’، تضمّنت طعناً في حقوق وسلطات مقام أمير البلاد، والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد"، من دون أن تُشير إلى أسمائهم أو صفاتهم.

وجرى التداول على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بأن المواطن المحتجز لدى النيابة العامة، هو النائب السابق، السلفي وليد الطبطبائي، الذي كان قد علّق على حسابه الرسمي في "إكس" على الأمر الأميري بحلّ البرلمان ووقف بعض مواد الدستور الكويتي، قائلاً: "عهد ووعد.. سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية، والتي لا نقبل المساس بها. والله المستعان".

ولم يصدر تأكيد أو نفي من جهات رسمية أو من أسرة وليد الطبطبائي، حول مدى صحة خبر حبسه لدى النيابة العامة.