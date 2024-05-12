افتتاح مسجد السيدة زينب في مصر بحضور سلطان "البهرة" في الهند

العالم - مصر

وليست هذه المرة الأولى التي يلتقي بها الرئيس المصري بسلطان طائفة البهرة بالهند، إذ ظهر اسمه للمرة الأولى، في عام 2016، عندما تبرع لصندوق تحيا مصر بـ10 ملايين جنيه، وأعقب ذلك الإعلان عن مشاركة الطائفة في ترميم عدد من مقامات آل البيت عليهم السلام والمساجد التاريخية في مصر، وهو ما نتج عنه تكريم السيسي لسلطان البهرة بمنحه "وشاح النيل"، في أغسطس الماضي.

من هم البهرة؟

وفقا لموقعهم الرسمي، يرجع المسلمون الداووديون البهرة تراثهم إلى الأئمة الفاطميين، باعتبارهم أحفاد النبي محمد (ص) مباشرة في مصر. وخلال القرنين العاشر والثاني عشر، حكموا أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي تمتد من شمال إفريقيا في الغرب إلى باكستان في الشرق.

وتعني كلمة "البهرة" التاجر. ويتبع الداووديون البهرة المذهب الشيعي الفاطمي الإسماعيلي الطيبي. وتقوم عقيدتهم على الإيمان بأهل البيت بصفتهم الخلفاء الشرعيين للنبي محمد (ص).

ويضم البهرة، بالإضافة إلى هذه الأغلبية الشيعية، والذين يكونون غالبا من طبقة التجار، أقلية سنية تكون عادةً من المزارعين الفلاحين.

والبهرة أحد فروع الطائفة الإسماعيلية الذين يعيشون في غرب الهند.

والطائفة نشأت في مصر ثم نقلت مركزها الديني فيما بعد إلى اليمن، واكتسبت موطئ قدم في الهند من خلال المبشرين في القرن الحادي عشر.

وبعد عام 1539، وهو الوقت الذي نمت فيه الجالية الهندية بشكل كبير، تم نقل مقر الطائفة من اليمن إلى سيدبور في الهند.

وينقسم "البهرة" إلى "البهرة الداوودية" في الهند وباكستان، و"البهرة السليمانية" في اليمن.

ويتشارك البهرة تقاليدهم مع جميع المسلمين الشيعة في أن الرسول محمد (ص) قد خلفه مبعوثه، علي بن أبي طالب عليه السلام في واقعة غدير خم.

ومن العناصر الأساسية لعقيدة الداووديين البهرة أن الإمام المنحدر من النبي موجود دائما على الأرض لمواصلة مهمة إرشاد البشرية. ويُعتقد أن الإمام، مثل النبي، بلا خطيئة ومعصوم من الخطأ كما أنه طاهر ومقدس، ويعتبر مستودع المعرفة النبوية والمفسر النهائي للدين، وفقا لموقع "داوودي بهرة".